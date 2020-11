"El PSG no es un equipo y no lo veo porque no me gusta"

El PSG se encuentra sumergido en una pequeña crisis, tanto de juego como resultados, aunque mucho tiene que ver las 13 bajas con las que cuenta Tuchel en su plantilla. Sin embargo, una leyenda del AC Milan como lo es Arrigo Sachi no vio problema en hundir un poco más el dedo en la herida del conjunto parisino.

"No veo mucho al PSG porque no me gusta. Vi 30 minutos del partido contra el Istanbul Basaksehir y cambié. Es un conjunto que se basa en individualidades y la fuerza económica. Es un grupo, no es un equipo", declaró el ex entrenador del Milan en una entrevista concedida a 'Eurosport'.

"Un equipo es cuando 11 jugadores logran interiorizar las cosas. Va más allá de la táctica y la técnica. Es cuando las respuestas se vuelven automáticas, desde la práctica hasta los partidos. No vemos muchos automatismos en el PSG", prosiguió el italiano en su crítica al equipo parisino.

El club dirigido por Tuchel ha sufrido ya dos derrotas en la fase de grupo de la Champions frente a Manchester United y RB Leipzig, lo que deja muy tocado al conjunto francés de cara a su clasificación a los octavos de final de la competición europea.

La pasada temporada, el equipo galo estuvo a punto de ser eliminado de la UCL ante el Atalanta, una plantilla, según Sacchi, fantástica. "Realizó una verdadera obra maestra el curso pasado en los cuartos de final de la Liga de Campeones... y recuerdo que un jugador del PSG cuesta más que todo el conjunto italiano junto...", concluyó.