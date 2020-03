El PSG no solo toleró la mofa a Haaland, ¡presumió de ella!

Podía haber quedado como otra chiquillada más de Neymar, pero no. Podría haber quedado como una tontería colectiva del vestuario, pero no. El PSG, como club, lejos de apaciguar los ánimos tras eliminar al Borussia, echó más leña al fuego al usar la estampa de su plantilla imitando la celebración de Haaland como foto de la victoria.

Esta bola de nieve la empezó, sin saberlo, Erling Haaland con su celebración del segundo gol del Borussia en el partido de ida. Por razones que, sinceramente, se nos escapan, Neymar, tras marcar el 1-0 en la vuelta, le imitó.

El tenso final de partido, con amagos de tangana y una roja directa por agresión (de Emre Can a Neymar, percisamente), posiblemente tuviese como resultado que la plantilla hiciese como el brasileño y celebrase, en el silencio sepulcral de un Parque de los Príncipes completamente vacío, como Haaland.

Eso mismo volvió a ocurrir en la eufórica intimidad del vestuario, pero lo que nadie esperaba, ni se explica, es por qué el club decidió usar esa imagen, la de toda la plantilla 'meditando', para celebrar la remontada.

Quizá en el PSG se hayan tomado como una afrenta personal que Haaland celebrase de esa guisa sus goles en la ida, pero lo que quizá no sepan es que es algo que ha hecho ya en anteriores ocasiones.

La broma ha dejado de ser tal, y ha pasado a ser directamente una falta de respeto hacia el rival. En el fútbol no todo vale, y no solo hay que ganar, hay que saber ganar. Y eso es algo que no se compra con petrodólares.