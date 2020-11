El PSG se la juega sin Mbappé, Neymar, Verratti ni Icardi

El PSG tiene una final particular en la Champions League. La derrota ante el Manchester United en la primera jornada le obliga a ganar todos sus encuentros para aspirar a la primera plaza.

Los parisinos tienen un doble enfrentamiento ante el RB Leipzig, y, en el primero de ellos, tendrá numerosas bajas en la parcela ofensiva, la más determinante del PSG.

A las ya consabidas bajas tanto de Neymar, hasta mediados de noviembre, como de Icardi, se le unen esta semana las de Kylian Mbappé y Marco Verratti, dos ejes importantes en el equipo.

El delantero galo se lesionó en el encuentro ante el Nantes. El PSG informó este martes de que tiene molestias musculares en el tendón de la corva y no viajará a Alemania.

Verrati, por su parte, no ha llegado a tiempo para el choque. El italiano no juega en el conjunto francés desde antes del último parón de selecciones y pese a su buena evolución tras la lesión en el cuádriceps, no volverá hasta después del próximo parón.

De esta forma, Thomas Tuchel no podrá contar con ninguna de sus dos estrellas en el choque ante el RB Leipzig. Será de nuevo Moise Kean, con Di María y Sarabia, el que comande el ataque parisino.