El PSG se suma al Madrid en la puja por Camavinga

El Real Madrid sigue muy pendiente de una de las mayores joyas de la corona francesa. Todo apunta a que Camavinga saldrá en el verano de 2021, algo que él mismo ha dejado entrever y que saben sus más inmediatos pretendientes.

Pero el club blanco no quiere relajarse frente a otros grandes que también han puesto sus miras en el jugador de tan solo 17 años. Informa 'Le Parisien' de que el PSG se ha sumado a la puja por Camavinga, y podría ofrecer un traspaso alto.

En el Bernabéu no se lanzaron a por su fichaje este verano por no tener que realizar un gran desembolso, pues durante este mercado no saldría por menos de 100 millones de euros. En el siguiente verano, su precio podría estar en los 40 'kilos', ya que al año siguiente acaba contrato con el Rennes.

Tamim ben Hamad Al Thani, emir de Catar, ha dado el "sí quiero" a su fichaje. Y el PSG irá con fuerza a por Camavinga el próximo verano para hacerse con un jugador que, pese a su corta edad, ya ha sido convocado por Deschamps para la Absoluta de Francia.

Camavinga quiere seguir creciendo en el Rennes, el equipo que le ha visto crecer, para además disputar Champions y ser un jugador protagonista en un club de segunda fila. La próxima temporada, como él mismo reconoció recientemente, "será otra historia".