El PSG se ve con Neymar, Di María y Verratti ante el Barça

El PSG no se fía ni mucho menos del Barça y menos en una competición tan exigente como la Champions League. Pese al 1-4 que consiguió en el Camp Nou y que le da muchas posibilidades de estar en cuartos, el cuadro francés quiere recuperar efectivos para el segundo asalto ante los azulgranas.

Neymar, que no jugó en el primer partido ante su ex equipo y que lamentó en redes no estar en la cita más esperada de la temporada, sí tiene muchas opciones de poder regresar a tiempo para el duelo de Liga de Campeones ante el conjunto de Ronald Koeman.

El atacante brasileño ya se entrenó con el resto de sus compañeros y tocó balón, aunque no a una intensidad elevada. No forzará en las sesiones, pero sí subirá gradualmente la exigencia de las mismas hasta la fecha del partido. El PSG cree que llegará.

Pero Ney no es el único que todavía es duda. Di María, que tampoco estuvo en la ida, ya está prácticamente recuperado y podría tener minutos ante el Brest en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. Otro 'fichaje' estelar para Pochettino a estas alturas de temporada.

Y el argentino no pierde de vista el estado de Verratti. Retornó esta semana a los entrenamientos, no jugará el duelo de Copa para no arriesgar y la idea es que sí esté en Champions ante el Barça.