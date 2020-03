El PSG veta a Mbappé y Neymar para los Juegos

Kylian Mbappé entró en la prelista de 80 jugadores de la Federación Francesa. Sin embargo, el futbolista del PSG no ha recibido el permiso del conjunto parisino para disputar los Juegos Olímpicos, informó 'L'Équipe'. Mismo caso que con Neymar, aseguró 'France Football'.

"Mbappé está en la lista previa para los Juegos Olímpicos elaborada por Sylvain Ripoll, que pronto será de 50 y finalmente de 18 más cuatro suplentes. Tiene la edad suficiente como para ir. Como todos los jóvenes de su edad que tienen talento, él está en la lista", dijo el presidente de la Federación Francesa, Noel le Graet.

Sin embargo, Mbappé, que ya había mostrado su compromiso y su predisposición a participar en los Juegos Olímpicos, se encontró con el muro parisino y no podrá estar en Tokio. Lo hizo a través de una carta que recibió la Federación Francesa.

El motivo sería el calendario. El 23 de mayo acaba su liga, el 30 se juega la final de la Liga de Campeones y entre el 12 de junio y el 12 de julio se disputa la Eurocopa, que también disputará Mbappé.

Si Francia alcanza la final, Mbappé tendría solo 10 días para incorporarse a la selección olímpica en Japón, donde el torneo está previsto entre el 22 de julio y el 8 de agosto.

Casi sin vacaciones, el jugador se reincorporaría con retraso y fatigado a su equipo, que para una temporada que está previsto que empiece en Francia unos días más tarde.

El PSG también veta a Neymar

El francés no será el único futbolista que no esté en los Juegos Olímpicos. El PSG también ha hablado con la Federación Brasileña para explicarle que no dejarán salir a Neymar con destino a Japón en agosto.

El PSG, de esta forma, dice "no" a los deseos de dos de sus estrellas. Tanto Mbappé como Neymar se quedarán en París y prepararán la temporada 2020-21 en vez de estar en los Juegos Olímpicos.

Los clubes tienen la potestad de prohibir a sus jugadores participar en los Juegos Olímpicos. Al no depender de la FIFA, los equipos no están obligados a ceder a sus futbolistas.