El psicólogo de Carolina Marín vela por la plantilla del Sevilla

El Sevilla ha cerrado la contratación del psicólogo Juan Carlos Álvarez Campillo, que ha trabajado nada más y nada menos que con Carolina Marín, supercampena de bádminton.

El reconocido experto en coaching deportivo se está encargando de monitorizar el estado anímico de la plantilla mientras dure el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Álvarez Campillo quiso ofrecer sus primeras declaraciones sobre la actual situación en la web del club hispalense: "Los he encontrado en un estado de gran fortaleza, disciplina y responsabilidad en cumplir sus rutinas y sus protocolos diarios. Cuidan la alimentación, descanso, etc. Están muy concienciados y con muchas ganas de aprovechar este tiempo para volver lo mejor posible".

"Lo mental y lo emocional son importante siempre. Cuando un jugador va bien de técnica y táctica, un problema con su familia puede hacer que el día de competición esté descentrado y no dé lo máximo", añade.

"En una situación como la de ahora, lo mental tiene una importancia mayor, porque tenemos muchos pensamientos de incertidumbre, ansiedad, inquietud, etc. Si no lo gestionamos, no podemos cambiar ese estado de ánimo, que debilita nuestro sistema inmunológico", sentencia el experto psicólogo.