El puente aéreo pone el contador a 100: ¿final feliz para Messi y Ramos?

El próximo 30 de junio es una fecha marcada en el calendario futbolístico. Como suele ser habitual, los contratos que acaben en 2021 finalizarán el día mencionado. Esta temporada, además, hay dos jugadores capitales en España que tienen marcado en rojo ese momento.

Un puente aéreo formado por Madrid y Barcelona que tiene en Ramos y Messi a sus dos aviones. Y vaya dos. Ambos finalizan la vinculación que los une al club de su vida este 2021 y, de momento, ninguno ha llegado a un acuerdo de renovación.

Si ponemos la lupa en la capital, el camero lleva toda la temporada en los focos sobre sus supuestas exigencias a Florentino Pérez para continuar en el equipo. "No hay noticias de mi renovación, ya me gustaría", explicó Sergio fechas atrás y no aclaró nada sobre su situación contractual.

Meses antes, el capitán del Madrid y el mandatario se vieron las caras para perfilar sus posturas. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada que no hayan sido rumores de una posible salida, en la que el PSG quiso echar el ojo.

También agitó el árbol el nuevo interés blanco: David Alaba. En lo más actualizado, tal y como informó 'Marca', el club 'merengue' le puso sobre la mesa una propuesta de ampliación que no gustó al sevillano.

Si de Madrid ponemos el foco en la Ciudad Condal, se encuentra un ambiente mucho más relajado, aunque sin nada en claro. Messi, que ya quiso irse del club azulgrana el verano pasado, parece que disfruta con el equipo y que su ánimo le acerca a la renovación, tal y como especificó la portada de 'Sport' de este martes. Los últimos resultados, causante directo de la sonrisa del '10'.

También a 100 días para que finalice su vinculación, en este bando la entidad quiere al 100% que el mejor futbolista de su historia siga en su barco. Ahora es el argentino el que debe decidir con la ayuda de un nuevo presidente, Joan Laporta, que buscará lo mejor para ambas partes.

Una cuenta regresiva que está cerca de llegar a su fin. Dos jugadores capitales. Dos leyendas vivientes en sus respectivos clubes. Ramos y Messi. Messi y Ramos. La guerra está servida y deberá decidirse antes de un 30 de junio marcado como el día 'D'.