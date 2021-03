El 'Pulga' se deja querer: "Ojalá me llame Román"

Boca está afrontando un momento complicado. El 'Xeneize', tras el empate a uno ante Sarmiento, conoció este lunes que la lesión de Salvio es más grave de lo que parecía. El 'Toto' estará seis meses de baja al romperse el cruzado.

Desde 'Olé' informaron de que el club está pensando en fichar y entró a escena el nombre de Luis Rodríguez. El 'Pulga', que acaba contrato con Colón en junio, aprovechó la ocasión y se dejó querer por el equipo del que es hincha de pequeño.

"La verdad es que uno cruza los dedos y ruega porque se dé. A mí me gusta Boca, fui simpatizante o lo soy, aunque al estar jugando uno va dejando de lado ese fanatismo", dijo el jugador en una entrevista con el medio argentino.

Asimismo, el veterano continuó en la misma línea: Ni siquiera tengo el número de Riquelme, pero obviamente me gustaría mucho que esté ese llamado, aunque sea para conversar. En junio me quedo sin contrato, así que veremos qué hacer...".

Lo curioso del caso es que ya estuvo cerca de Boca tiempo atrás. "Fue cuando tenía 23 años, pero no se dio. Por ahí no dimensioné o no pensé del todo bien. Creo que en ese momento no hice la fuerza necesaria para poder ir", afirmó.

En lo que llevamos de 2021, el 'Pulga' Rodríguez lleva tres goles y en todo el 2020 anotó cuatro dianas con una pandemia de por medio. Recordemos que el fútbol argentino paró ocho meses, por lo que solo estuvo activo en cuatro.