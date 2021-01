El 'Pulpo' no se olvida de la eliminación ante Santos: "Fuimos un desastre"

Boca, que logró ganar la Copa Maradona, pudo ponerle un final dulce a una temporada que cogió un color más que negro tras la estrepitosa eliminación ante Santos en la Libertadores. Los de Russo fueron vapuleados en la vuelta de las 'semis' y se quedaron a las puertas de la final.

"Tenemos que poner la cara: contra Santos fuimos un desastre, no jugamos a nada. Las cosas que nos pidió el entrenador no las pudimos cumplir", reconoció el 'Pulpo' a los micrófonos de 'Boca de Seleccion'.

"La mejor autocrítica es la personal, la que uno siente realmente cuando te acuestas y dices que fallaste, que no te puedes dormir porque sabes que hiciste todo mal de principio a fin", añadió el jugador 'xeneize'.

También hizo hincapié en su actuación individual, la cual no fue la mejor. "Los 45 minutos que estuve en cancha frente a Santos no se qué me pasó. Jugué mal, ni loco quería jugar así, tuve un día malo. Me dolió mucho que hayan dicho que no tuvimos actitud porque eso no faltó. Lo que nos faltó fue el juego y el buen pase", subrayó.

Diego González se lesionó después de lograr el título doméstico, pero advirtió que progresa en su rehabilitación. "Estoy bien, con medicamentos y sentado en el sillón o en la cama viendo mucho fútbol. Tengo la pierna izquierda para arriba, no puedo pisar. Es tiempo y paciencia. Esta semana nos reencontraremos con el grupo y voy a tener un panorama más claro sobre los pasos a seguir", finalizó.