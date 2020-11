El puñetazo de presentación de Van Gaal a Giggs

Eran tiempos convulsos en el United. La marcha de Ferguson aún no había sido digerida, y David Moyes apenas duró 300 días al frente de los 'red devils'. Giggs cogió las riendas, como jugador-entrenador, para terminar el curso, y acabado este llegó Van Gaal. El encuentro entre ambos fue histórico.

Así lo relata al propio Giggs. Él iba a ser el asistente del neerlandés, como enlace entre él y la plantilla. Y como tal se presentó ante su nuevo jefe. No esperaba que este fuera a reaccionar así.

"Fui a conocerlo al hotel y cuando llegué, me abrió la puerta, me miró de arriba a abajo y me dijo: '¡Estás en buena forma!' Y después me dio un puñetazo en el estómago", relató el ex futbolista galés.

Giggs se quedó helado. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo responder? "Fue difícil y no sabía qué hacer. Podría habérselo devuelto, pero entonces me habría quedado sin trabajo", añadió, en tono de broma.

Así comenzó la relación entre ambos, la cual duró dos años y más de cien partidos. "Él cuidaba de sus ayudantes y de sus jugadores y era una muy buena persona, pero muy peculiar", dijo también Giggs, en esta entrevista concedida a 'Greatest Game'.