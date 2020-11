El puzle de Koeman

Este nuevo Barcelona no termina de convencer. No hay más que ver el partido tan discreto que hizo el cuadro azulgrana ante el Dinamo de Kiev este miércoles, un encuentro que los 'culés' sacaron adelante con sufrimiento (2-1).

Koeman tiene bastante tarea por delante, como presentar un ataque de garantías. Según informa el diario 'Marca', el holandés, que sabe que no tiene un '9', cuenta con ocho opciones para la parcela ofensiva

El ex seleccionador neerlandés ha colocado a varios futbolistas en diferentes posiciones, pero no ha terminado por definir el lugar óptimo de cada uno. Unas fórmulas que no han servido de nada.

Que si Pedri en la izquierda, que si Pedri en la derecha, Griezmann como delantero referencia, Messi por detrás del '9'... Hay variantes y Koeman debe saber aprovecharlas.

Coutinho, Trincao, Dembélé, Ansu Fati y Braithwaite son los otros que también han estado en determinadas posiciones del campo. El entrenador deberá seguir probando para intentar sacar su once tipo de una buena vez.

Y no hay tiempo que perder. El cuadro azulgrana ocupa la duodécima posición con ocho puntos, ocho por debajo del Madrid y eso que tiene dos partidos menos.