El puzle de Koeman sin Piqué: recolocar a De Jong o mirar a la cantera

La grave lesión de rodilla de Gerard Piqué termina de complicarle las cosas a Ronald Koeman. Sin él, Clement Lenglet es el único central del primer equipo sano. Los otros dos además del capitán, Samuel Umtiti y Ronald Araujo, están de momento 'k.o.'

El uruguayo sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 28 de octubre ante la Juventus de la que aún no se ha podido recuperar. El parte médico del Barça no incluía tiempo de recuperación y la semana pasada volvió a entrenar en solitario, por lo que su regreso es una incógnita.

Más de lo mismo con Samuel Umtiti. El francés fue uno de los primeros descartes en verano y no ha jugado un solo minuto entre molestia y molestia. Se contagió del coronavirus, volvió a entrenar en septiembre después de tres meses, se cayó otra vez y desde principios de este mes ha estado trabajando con el equipo, pero sigue siendo baja.

Ante esta situación, a Ronald Koeman no le queda más que resignarse y tirar de lo que tiene en casa. Al menos hasta enero, aunque la situación económica del club manda y de momento no puede permitirse ningún traspaso. No obstante, 'Mundo Deportivo' cuenta que el neerlandés se reunirá con la cúpula deportiva para estudiar alguna incorporación.

Entretanto, el diario catalán cuenta que una de las alternativas que estudia Koeman es recolocar a Frenkie de Jong. Si de por sí ha venido jugando más atrasado, desplazando en ocasiones a Busquets, este sería ya el paso definitivo. No obstante, la del neerlandés no parece ser la primera opción.

Y es que con la ausencia del '5', bajar a De Jong al puesto de central significaría tener que buscarle compañía a Pjanic, y se ve difícil el encaje de Riqui Puig en un doble pivote con el bosnio. Un puzle que parece más fácil de resolver mirando a la cantera.

Allí, los que tienen más papeletas de subir son Óscar Mingueza y Santiago Ramos Mingo. El primero empieza a ser un habitual en las convocatorias ante los problemas anteriores de Umtiti y Araujo, aunque aún no ha llegado a debutar con el primer equipo.

Esto implica que no haya tenido apenas minutos en el filial, solo ante Nàstic de Tarragona. En los primeros compases entró en la lista contra el Getafe y también se sentó en la grada junto a los 'mayores' contra Ferencvaros, Real Betis y este sábado, frente al Atlético de Madrid.

Sí ha tenido continuidad el argentino Ramos Mingo, llegado a principios de año desde Boca Juniors. Ha sido titular en los cuatro partidos del filial en Segunda B, la mayoría de ellos con Arnau Tenas. Antes entró en las listas para Villarreal, Celta y Sevilla. Y al igual que Mingueza, aún no ha debutado con el primer equipo.