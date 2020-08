"El que discuta el once del Cholo que se compre un equipo"

El debate está abierto. ¿Debe continuar Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid? El que decide eso en el Atlético, Enrique Cerezo, lo tiene más que claro. O Simeone, o nada.

"Tranquilidad, no nos salió el partido y nos tenemos que marchar a casa. Por lo demás, tranquilidad, hay un buen equipo, lo sigo diciendo. No fue el partido, no fue nuestra noche... Tuvimos la mala suerte de que nos metieron dos goles con las circunstancias que todos vieron", explicó el presidente del conjunto rojiblanco en 'TVE'.

Además, al ser cuestionado por el once que sacó Simeone ante el RB Leipzig, Cerezo fue contundente: "El que hace las alineaciones es él. El que le discuta la alineación que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él".

No obstante, la decepción por una eliminación prematura y dolorosa es obvia. Cerezo reconoció que "la gente está fastidiada, está mal, porque la verdad es que nadie esperaba ese resultado". "El fútbol es así, se dan estas cosas y así estamos", zanjó.

Por último, el presidente 'colchonero' calificó como "muy buena" la temporada del Atlético de Madrid, que se queda nuevamente a las puertas de llegar más lejos en la Champions League.

"Yo creo que hemos hecho una muy buena temporada, nos hemos clasificado para la Champions. Hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final, que no es ninguna tontería", concluyó.