"El que más aprendió de Carlos Bilardo fue Simeone"

Simeone tiene una personalidad muy marcada en el mundo del fútbol. Tantos años, clubes y entrenadores han dejado su huella en uno de los mejores técnicos de la historia del Atlético de Madrid.

Y uno de esos entrenador que marcaron su forma de ser en los banquillos fue Carlos Bilardo. Así lo reconoció Jorge, que señaló que el Cholo fue "el que más aprendió" del ex seleccionador argentino.

"Sabella fue el entrenador mas parecido a Carlos Bilardo. Carlos lo fue a buscar a Inglaterra 1.000 dólares le costó. Piensa que era hinchad de River y ahora es un prócer de Estudiantes de La Plata. Un tipo callado como Carlos. Lo tuvimos desde los 18 años, aprendió de todo, supo escuchar. Fue el que mas aprendió de Carlos. El Cholo aprendió absolutamente todo de él", reconoció Jorge Bilardo.

Por otro lado, Simeone explicó que Bilardo le hizo no encasillarse en una posición como jugador: "Sí, yo creo que tuve muchos entrenadores importantes y eso siempre lo comentamos. Bilardo me hizo ver la posibilidad de jugar en diferentes puestos, no encasillarte en una sola posición, más yo todavía que jugaba de mediocampista y te pueden dar opciones de ser mucho más completo, no solo mediocampista de un lugar".

"Pero yo pasé por Italia también y el fútbol italiano fue en mi edad de madurez como hombre donde absorbí muchas cosas de ese juego, yo me acuerdo de cuando teníamos a Erikson que jugaba con las características de los futbolistas que tenía, que eran muy buenos", concluyó.