"El que me ha hackeado Instagram me está haciendo un favor"

El futbolista de la Real Sociedad Miguel Ángel Moyá, que ha sido noticia durante los últimos días por su renovación con el club hasta junio de 2021, parece que está atravesano un momento complicado.

El guardameta está sufriendo un hackeo de su cuenta de Instagram por parte de un pirata turco, como recoge el diario 'Mundo Deportivo'. Sin embargo, al jugador blanquiazul no parece importarle demasiado.

"El que me ha hackeado Instagram igual me está haciendo un favor. Dos días sin red social y creo que ni tan mal. ¡Igual es una señal! Por cierto, no he perdido más fotos aunque las borre, porque las tengo en mi poder", manifestó a través de Twitter.

El pirata turco ha realiado varios vídeos en directos desde el perfil de Moyá e incluso se ha atrevido a mostrar su cara. El portero ya intenta recuperar su cuenta.