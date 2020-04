El 'que no caiga' de Rodrygo y su padre con una piscina por medio

Hay futbolistas que tienen que entrenar dentro de casa y otros que disponen de un gran jardín para ejercitarse y divertirse. Entre estos últimos se encuentra Rodrygo Goes, que dejó imágenes para la memoria.

El futbolista del Real Madrid subió un vídeo en el que jugaba junto a su padre, el ex jugador Eric Batista de Goes, a un 'que no caiga' en el jardín del brasileño.

La espectacularidad llegó por la dificultad para lanzar y controlar el balón. Y es que, entre padre e hijo, se encontraba una gigantesca piscina por medio que hacía más difícil el recibir el cuero.