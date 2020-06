"El racismo es parte de mi vida diaria"

El fallecimiento de George Floyd a manos de Derek Chauvin ha provocado la rabia y la indignación de más de medio planeta.

André Onana ha dado su punto de vista en su país, donde ha vuelto a denunciar sufrir racismo cada día en Europa. Vamos, que esto no es solo cosa de los norteamericanos.

"Por supuesto, he experimentado racismo. Es parte de mi vida diaria, especialmente cuando jugamos un partido fuera de casa con el Ajax", arrancó en 'Radio Sport Info' de Camerún.

"Escucho cosas, veo cosas... Pero, por suerte, he decidido no pensar demasiado en ello. Esta plaga existe en el fútbol y no acabará pronto", continuó el ex portero de la cantera del Barcelona.

Onana sacó pecho por la buena escuela de porteros que hay en Camerún, su país, y se acordó de Fabrice Ondoa, antiguo compañero suyo en el Barça B y en la Selección de Camerún.

"Camerún es una tierra bendecida para los porteros. Y no soy el único que siente el peso de la responsabilidad. Fabrice (Ondoa) también es consciente de esto", explicó.

En el pasado, Ondoa confesó que un equipo italiano estuvo cerca de su fichaje y no lo terminó realizando por ser negro.