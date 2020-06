"El racismo es una enfermedad, la gente está cansada y lista para el cambio"

Raheem Sterling, jugador del Manchester City, ofreció unas declaraciones a la 'BBC' en las que se refirió al fallecimiento de George Floyd a mano del policía y se mostró totalmente en contra del racismo.

"La única enfermedad en este momento es el racismo contra el que estamos luchando. Al igual que la pandemia de coronavirus, queremos encontrar una solución para detenerla", comentó.

Y añadió: "Al mismo tiempo, esto es lo que están haciendo todos estos manifestantes. Están tratando de encontrar una solución y una forma de detener la injusticia que están viendo y están luchando por su causa".

Eso sí, no dudó en dejar claro que ha de hacerse de forma pacífica: "Mientras lo hagan de manera pacífica y segura y no lastimen a nadie y no entren en ninguna tienda, continuarán protestando de esta manera pacífica".

Cuando se le preguntó si sus palabras podría afectar a su carrera como jugador profesional, comentó: "En primer lugar, realmente no pienso en mi trabajo cuando suceden cosas como esta. Pienso en lo que está bien".

"La gente está cansada y lista para el cambio"

"Y en este momento, solo hay mucha gente que puede hacerlo. Solo hay muchas comunidades y otros antecedentes que pueden hacerlo, especialmente las personas negras. El racismo ha estado sucediendo por cientos de años y la gente está cansada y lista para el cambio", añadió.

"Necesitamos implementar el cambio y resaltar los lugares que sí necesitan cambios. Pero esto es algo que yo mismo seguiré haciendo, despertar estos debates y lograr que la gente de mi industria se mire a sí misma y piense qué puede hacer para que las personas tengan las mismas oportunidades en este país. Esperemos que otras industrias puedan hacer eso, y la sociedad cotidiana y el sistema también", sentenció el jugador inglés.