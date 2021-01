El Rangers cerró la incorporación de Simpson para el siguiente curso

Jack Simpson, después de militar en el Bournemouth desde su debut en la 2015-16, cambiará de aires y pondrá rumbo a la Liga Escocesa al finalizar este curso.

El Rangers será su nuevo destino. El conjunto dirigido por Gerrard anunció este jueves que cerró un precontrato con el futbolista y que continuará en su actual club.

"Siempre estamos buscando cómo podemos mejorar y Jack encaja en el perfil que buscamos agregar a medida que desarrollamos y hacemos avanzar al equipo nuevamente", dijo el director deportivo, Ross Wilson, según apuntó el comunicado en el Twitter oficial.

#RangersFC are today delighted to announce the signing of defender Jack Simpson from @afcbournemouth on a pre-contract agreement.