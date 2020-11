"¿El ránking FIFA? Firmo ir decimosexto y ganar títulos"

España se enfrenta a Suiza este sábado. Mucho en juego para el combinado que dirige Luis Enrique, que dejó dudas en el último amistoso, pero que afronta el partido con la necesidad de ganar ante el ritmo casi infalible de Alemania.

Luis Enrique, sin embargo, quiso andar con pies de plomo en rueda de prensa. Suiza, según el asturiano, no es un rival cualquiera: "Espero una Suiza muy parecida a la que vimos en Madrid. Es un equipo que no especula. Elabora desde atrás y cuando no tiene el balón, presiona. Es una de las selecciones más completas de Europa. Como colectivo, una de las mejor trabajadas".

Además, subrayó que su ideal como entrenador "sería tener el balón siempre en campo contrario. Lo que condiciona es que el rival presione alto". Y sacó pecho por Pau Torres: "Todos los jugadores pueden mejorar, pero él ha demostrado con solvencia que puede jugar en la Selección Española".

No se cierra "a ningún planteamiento táctico" el seleccionador de 'la Roja', que señaló que "jugar con falso '9' depende del estado de forma de los jugadores y del rival". Sin embargo, aseguró que España juega "con un 4-3-3, y es el posicionamiento de base, luego va variando en función de los espacios que vas ocupando".

Sobre el próximo rival en Liga de Naciones, la Selección Suiza, afirmó que, pese a ir cuarta, "todavía puede quedar primera". Y al ser cuestionado por el ránking FIFA, Luis Enrique lo tuvo claro: "Firmo ir en decimosexta y ganar títulos como la próxima Eurocopa".