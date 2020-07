El Rayo cumple, pero se queda sin 'play off' en la despedida del Racing

El Rayo tenía que ganar sí o sí para tener opciones de 'play off'. LaLiga

El Rayo Vallecano no estará en el 'play off' de ascenso a Primera y no por su culpa. El conjunto franjirrojo cumplió remontando a un Racing peleón en su despedida de Segunda División, pero el triunfo del Elche invalida todo lo que hagan los madrileños, que aun así protestaron indignados por lo ocurrido con el Deportivo-Fuenlabrada.