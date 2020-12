El Rayo dice basta: "Nos dijeron que el VAR no funcionaba, después que sí..."

El Rayo Vallecano cayó derrotado este miércoles frente al Leganés (1-0). Dimitrievski fue expulsado y los rayistas reclamaron un posible penalti que el colegiado no señaló.

David Cobeño, el director deportivo, estalló contra las decisiones arbitrales en una entrevista en el diario 'Marca': "La de Dimitrievski, pues bueno, no sabemos si dijo algo al árbitro, supongo que algo sí porque si no, no lo expulsa, pero lo del penalti no pitado... Nos sentimos muy perjudicados. Es una jugada que puede cambiar el partido y nos vamos con un mal sabor de boca".

"Sabíamos que el VAR no funcionaba antes del partido. Luego nos dijeron que sí cuando se inició el encuentro. Pero cuando terminó exigimos que nos demostrasen que había funcionado y nadie nos dio una explicación. Creemos que tenemos el derecho a saberlo y más conociendo que al principio no funcionaba. Nadie nos hizo caso. El club hará una queja formal para conocer esta situación", agregó.

Coneño continuó en la misma dirección: "Errores tenemos todos. Es de humanos equivocarse, pero viendo las imágenes por televisión no se pueden equivocar. Es que es muy claro. Tienen que revisarla cuanto menos".

"Hacia nosotros nos revisan todo y luego cosas tan evidentes como el penalti de este miércoles o el de Qasmi en Lugo... no se revisan. Nos sentimos superperjudicados, superobservados... Creemos que nos están perjudicando gravemente", agregó.