El Rayo dinamita el RCDE Stadium

El Espanyol es mortal, es humano. Cayó, a manos del Rayo Vallecano, por tercera vez consecutiva por primera vez esta temporada. Su castigo es quedarse sin el liderato, que conquista el Mallorca. Subidón moral y clasificatorio de los de Iraola, que meten presión a la zona noble.

La clave de su triunfo estuvo en sus peloteros y en su coraje. El equipo empezó dominado por los 'pericos', dormido, y solo empezó a mejorar una vez Javi Puado abrió la lata de cabeza antes de los primeros diez minutos. Desde entonces, el conjunto fue entrando en calor, combinando mejor y cortando balones atrás.

Pero faltaba profundidad, pues Antoñín no conseguía aparecer, ante un rival que no perdona. Antes del descanso, Raúl de Tomás aprovechó tanta duda. Recibió un pase raso de Embarba, que había robado cerca del área de Dimitrievski, y lo mandó a la red. No lo celebró, aunque no por ello dolió menos.

Como si en lugar de un gol le hubiera golpeado una idea, el Rayo empezó a tirar de sus peloteros en la segunda mitad para sortear las dificultades para internarse en los dominios de Diego López y no le pudo salir mejor. Isi recortó distancias a balón parado con un tiro de escuadra y cartabón y, poco después, Montiel, revulsivo, sorprendió al portero merced a un misil desde la frontal.

Al Espanyol le condenó conceder espacios en estos dos tantos y su falta de intensidad atrás en el tercero. Su superioridad en calidad y manejo de la pelota formó un ataque más variado, con mucha presencia de Embarba y Nico Melamed, encargados de filtrarle balones a RDT o probar suerte ellos. El canterano, de hecho, antes de que los madrileños remontaran, pudo hacer la sentencia con una volea desde la frontal que se estampó en la madera.

Pero de nada sirve una propuesta ofensiva tan variada si flaquea el sistema defensivo. Isi y Álvaro García lo desmontaron hasta tal punto que Embarba y Darder se vieron obligados a hacerle falta al primero para cortarle un poco el ritmo. Al segundo no lo paró nadie cuando, en el 83', construyó una pared con Andrés en el área contraria, coló el cuero entre las piernas de Diego López y rendió así el RCDE Stadium.