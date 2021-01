El Rayo se sobrepone a los restos de Filomena

Desde el 2 de diciembre, el Rayo Vallecano no pronuncia la palabra derrota. Lo suyo es pura resiliencia, el palabro de moda en 2020. Hace escasos días, su plantilla denunciaba constantes problemas extradeportivos justo antes de tumbar a un Primera en la Copa. Este martes, continuó su camino ascendente a costa del Mirandés.

Andoni Iraola, que regresaba a la que fue su casa la campaña pasada, sacó tres puntos que le sirven para asentarse en la zona de 'play off' y no renunciar al ascenso directo. Cuando vienen las cosas de cara, la ambición aparece y la confianza se agudiza. Pese a que su rival seguramente no mereció irse al descanso casi sentenciado, cuatro detalles fueron suficientes para definir el partido.

Y es que todo se quedó prácticamente listo en los primeros 45 minutos. Empezó la cosa dividida, con el Mirandés intentando manejar el balón y sorprender, pero el guión del Rayo se vio muy rápido. Ataques cortos y contundentes, castigando las bandas del conjunto de Anduva, que por ahí se acabó disolviendo. Pozo, Trejo o Álvaro hacían sangre a la espalda.

Poco después de que Raúl Lizoain salvara a su equipo tras errar en una salida de balón, llegó el primero. En uno de los ataques que decíamos, el malagueño José Pozo corrió al espacio para superar al lateral y puso un centro raso que Óscar Trejo remató solo. Primer gol del argentino esta temporada, aunque verle anotar con la camiseta franjirroja es un 'dejá vù' de 2010.

Era el minuto 27 y el Mirandés trataba de reaccionar. Otra vez tomaba la iniciativa con el balón y otra vez se llevaba un gol en contra. En el 35', Álvaro García quiso desequilibrar a Vivian y el central le zacadilleó cuando pisaba el área. López Toca no dudó en señalar un penalti que convirtió Mario Suárez, pese a que Lizoain le adivinó la dirección del remate.

A partir de ahí, nos podríamos haber ahorrado la segunda parte. No es porque el Mirandés no lo intentara, pero fue demasiado inocente en sus llegadas. Dimitrievski sacó un par de manos buenas a tiros que no es que supusieran un peligro desmedido. Aun así, es verdad que los rojinegros pudieron hacer mérito para recortar distancias y darle algo de picante al encuentro.

José Alberto no consiguió darle más mordiente a su equipo con los cambios y lo que a veces parecía más próximo era el 0-3. Pozo obligó a que el guardameta mirandés se tirase abajo, felino, para repeler un remate buscando el palo largo. Quedaba media hora de partido que transcurrió entre parones, sustituciones y alguna amarilla.

Al final, victoria para el Rayo Vallecano, que encadena entre Liga y Copa siete victorias y un único empate, contra un rival directo como el Girona. Empieza a coger buena cara el equipo de Iraola, mientras el Mirandés suma tres tropiezos consecutivos. No lleva mal camino, pero le falta a veces mala leche para volver a la versión de la temporada pasada.