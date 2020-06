El RB Leipzig despidió a su goleador, Werner

El RB Leipzig ha dado el último adiós a Werner. El delantero alemán fue despedido con honores en la previa del encuentro contra el Borussia.

Dentro de unas semanas, el ariete pondrá rumbo a Londres para formar parte del Chelsea, que hizo un desembolso de 50 millones.

Asimismo, Ampadu, que pertenece al cuadro 'blue', también jugó su último partido en casa con el RB Leipzig porque acaba su cesión.

The last home-match with our two future #Chelsea-Boys.



