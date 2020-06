EL RB Leipzig negó el acuerdo con el Chelsea por Werner

Timo Werner será uno de los grandes movimientos de este verano. El Chelsea tiene preparados 55 millones de euros para hacerse con él, pero el RB Leipzig negó un acuerdo.

Oliver Mintzlaff, gerente del conjunto alemán, reconoció que es muy probable la salida de Werner, pero que todavía no han llegado a confirmar la venta con el conjunto londinense.

"No, todavía no hemos tenido un intercambio. Por consiguiente no tenemos nada de que informar. Timo Werner es jugador del RB Leipzig", aseguró el directivo en 'Sky Alemania'.

Mintzlaff explicó que era importante "extender el contrato" con el jugador. "Lo hicimos el verano pasado porque es importante para nuestro club que ningún jugador se vaya como agente libre. Por supuesto hay una cláusula de salida que pusimos en su contrato para darle la oportunidad de dar sl siguiente paso", aseveró.

"Ahora Timo es quien manda, no nosotros. Hasta ahora no ha recurrido a la cláusula, ni ningún club nos ha enviado un contrato de traspaso", afirmó de forma tajante el directivo del RB Leipzig.