El RB Salzburgo regresa pegando fuerte

El RB Salzburgo no falló en su regreso a la competición, tras el obligado parón a causa de la pandemia de coronavirus, y se afianzó al frente de la clasificación de la Liga Austríaca, al imponerse este miércoles por 2-0 al Rapid de Viena.

Un triunfo no exento de problemas, ya que si los del estadounidense Jesse Marsch, no tardaron en adelantarse (1-0) en el marcador con un un gol a los nueve minutos del delantero zambiano Patson Daka, la sentencia no llegó hasta el tiempo de descuento.

Y es que el RB Salzburgo tuvo que esperar hasta el minuto 91 para respirar definitivamente, gracias al tanto del suizo Noah Okafor, que firmó el 2-0 final.

Un triunfo que permitió al Salzburgo aumentar a cinco puntos sobre el Wolfsberger, que se aupó al segundo puesto, tras vencer este miércoles por 1-2 al Sturm Graz con los goles del israelí Shon Weissman, que abrió el marcador a los 44 minutos, y el centrocampista Michael Liendl, que dobló en el 64 (0-2) la ventaja de los visitantes.

Mucho peor le fue al LASK Linz, que tras ver como perdía la primera plaza de la clasificación, tras ser sancionado con seis puntos por incumplir en los entrenamientos el protocolo sanitario establecido a causa del coronavirus, regresó a la competición con una derrota.

El conjunto de Linz se vio sorprendido en casa por el Hartberg, que se llevó los tres juegos Raiffesen Arena con un gol (1-2) en el tiempo de prolongación del delantero Dario Tadic.

Ni el tempranero tanto del delantero brasileño Joao Klauss, que adelantó a los locales en el marcador a los nueve minutos de juego, evitó la derrota del LASK Linz.

El conjunto del francés Valerien Ismael no pudo impedir la remontada del Hartberg, que dio la vuelta al tanteador con los goles del esloveno Rajko Rep, que firmó el 1-1 a los 24 minutos, y el ya mencionado Tadic, que estableció en el 93 el definitivo 1-2.

Una derrota que relegó al conjunto de Lin a la tercera plaza con seis puntos menos que el líder, el RB Salzburgo.