El Real Madrid arrolla al Dépor

El Madrid sigue peleando por estar en lo más alto de la primera categoría del fútbol español femenino y derrotó al Dépor como un pasito más por este objetivo. Todo salió bien en el conjunto blanco, en el que las estrellas brillaron y la defensa fue férrea.

Las gallegas no fueron capaces de darle la vuelta a la situación. Fueron inferiores durante casi todo el enfrentamiento y, con esta derrota, siguen en el fondo de la clasificación. No suman ningún punto y deben reaccionar cuanto antes para que no lleguen las prisas más tarde.

Una de las mejores noticias en el conjunto de la capital fue el buen rendimiento de Asllani. Es ya la máxima goleadora del equipo y se antojó vital en este choque. Marcó en la primera media hora a pase de Cardona, poco antes de que Jakobsson abrieta la lata, y en el tramo final.

Sullastres no pudo hacer nada bajo palos para evitar encajar tres goles. El resultado es un duro golpe en la moral de Manu Sánchez, que tiene que provocar un cambio gigante en su plantilla para empezar a ganar desde ya. Es necesario y, cada vez, más urgente.