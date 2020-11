El Real Madrid busca línea medular nueva

El tiempo no pasa en balde para nadie y el Real Madrid está obligado a reconstruir el centro del campo con el que los blancos ganaron tres Champions League consecutivas y que ha perdido gran parte de su solidez.

El primero en perder su puesto como indiscutible en la medular blanca ha sido Luka Modric. El croata, Balón de Oro hace un par de años, tiene ya 35 años y Zidane ha empezado a usarle más como hombre de segundas partes que otra cosa.

En ese sentido, el balcánico ha empezado desde el banquillo los partidos más importantes que los blancos han disputado esta temporada. En prácticamente todos, eso sí, entró y mejoró el equipo, lo que quiere decir que aún le queda cuerda para rato.

Además de Modric, Kroos cumplirá 31 en enero y, aunque sigue siendo un sólido titular, Zidane tiene que buscarle ya un recambio. El centrocampista alemán es inamovible en el once cuando llegan los choques de entidad, pero tampoco ha mostrado su nivel excelso de hace unas campañas, de ahí que su puesto en el once a medio plazo no esté asegurado.

Casemiro es, por tanto, quien tiene que liderar la renovación. El Real Madrid nota al máximo su ausencia y el brasileño es el más joven de los tres, así que seguirá siendo básico en los esquemas 'merengues' durante aún bastantes campañas.

Al margen de todos ellos, el equipo 'merengue' dispone de Isco, que también parece que ya cumplió su mejor etapa en el equipo, y de Odegaard, llamado a ser uno de los titulares en unos años junto a Casemiro. Las lesiones han dificultado la adaptación del noruego tras su vuelta de cesión a la Real Sociedad.

Finalmente, el uruguayo Valverde ya no necesita adaptación. Lleva un par de campañas pegando fuerte y se ha hecho con un lugar en el once en sustitución de Modric. Si no hay fichajes en esta posición, que al menos uno debería haber, parece que el nuevo centro del campo blanco lo deberían componer Casemiro, Valverde y Odegaard. Hasta entonces, a Zidane le corresponde la dura tarea de ir afrontando la renovación con los mimbres de que dispone. Y esta temporada ya ha empezado.