"El Real Madrid es superior al Barcelona incluso con Messi"

El principal tema de conversación en 'can Barça' no pasó desapercibido para Rivaldo, habitual analista de la actualidad azulgrana para 'Betfair'.

El ex jugador brasileño explicó que la marcha del argentino Leo Messi debilitaría muchísimo al conjunto azulgrana, al que ya ve inferior al Real Madrid incluso con el astro.

"Es que yo creo que ahora mismo el Real Madrid es ya superior al Barcelona incluso con Messi, así que imagina si se marcha. Las diferencias habrían sido mucho mayores", arrancó Rivaldo.

El antiguo crack 'culé' también recordó su marcha o la de otros jugadores importantes en la historia del club que no tuvieron la mejor de las despedidas.

"Le pasó a Romario, a Ronaldinho o a mí, que me marché en una temporada en la que había ganado el Mundial con Brasil. Me quedaba un año y me ofrecieron irme a la Lazio o terminar mi contrato. También quedarme, aunque todos sabíamos que Van Gaal no contaba conmigo. Yo también había dejado claro que no quería trabajar con él. Me marché gratis. Pude irme al Real Madrid, pero apareció el Milán y era la mejor oferta", explicó de su salida.

Para concluir, Rivaldo reconoció que entiende que Neymar no haya querido fichar por el Barcelona dada la situación actual del club y también dio a entender que Thiago no debió marcharse nunca del Camp Nou.

"Neymar no debería volver a este Barcelona en situación caótica. Lo admiro mucho y creo que ahora hace bien", sentenció.