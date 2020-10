"El Real Madrid está preparado para pelear por la Champions"

Vicky Losada, capitana del Barcelona Femenino, ha vuelto a la convocatoria de España de cara al próximo partido ante la República Checa. La internacional española ha vuelto a ser llamada por Jorge Vilda tras una larga ausencia por lesión.

"Es un momento muy feliz para mí, en ningún momento pensé en olvidarme de la Selección, es un objetivo para mí. Llevo muchos años aquí y quiero seguir haciendo historia con 'la Roja'. Llevo muchos años en la élite y debía tener paciencia. Fue la lesión y luego el COVID-19. Era entendible que se diera paso a otras jugadoras, llevaba mucho tiempo sin competir. Tampoco estaba teniendo minutos en el Barça, por eso la clave era tener paciencia", comentó la azulgrana.

Además, recordó el momento de la lesión con el conjunto 'culé': "Fue muy duro, estábamos en el Barcelona en un nivel muy alto y me apareció. A los meses empecé a focalizar la situación. Siempre que he conseguido algo es porque he trabajado".

Sobre el objetivo de clasificar a España para la Eurocopa de 2022, Vicky comentó: "Es una sensación rara, pero el foco está ahora puesto en la clasificación, hay que lograrlo cuanto antes".

En cuanto al gran momento que está viviendo el Barcelona, la capitana declaró: "El Barça está apostando mucho por el femenino y eso es lo que te hace ganar competiciones. Aún así, la Liga es muy larga y acaba de empezar".

El Real Madrid debuta este curso como equipo profesional, una llegada al fútbol femenino que muchos estaban esperando desde hacía años: "Creo que el Madrid va a pelear por la Champions, obviamente. Tiene jugadoras con mucha experiencia, con el plus de extranjeras que le dan competitividad al equipo. Pero también creo que no será fácil porque tienen que conocerse, empezar a jugar juntas, saber hacia adonde quieren ir. El Madrid está preparado para estar entre los mejores equipos de la Primera Iberdrola".

Finalmente, Vicky Losada se detuvo a analizar el momento de su retirada: "Es cierto que hay veces que cuando tienes lesiones tan graves hay bajones mentales. Te planteas si merece la pena todo lo que estás haciendo para la recompensa. El fútbol es eso. Nunca he sido una jugadora de bajar los brazos".

"Va a ser complicado, tengo el caso en casa con mi pareja, retirada después de media vida dedicándose a ello. Es un momento muy difícil para el jugador, aún no estoy preparada. Intento prepararme para ello, tengo mis campus y otros proyectos", sentenció la azulgrana.