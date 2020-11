El Real Madrid Femenino se despide de su racha en Tenerife

El Real Madrid no pudo lograr su cuarto triunfo consecutivo y perdió en su visita a la UDG Tenerife (2-1), en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Liga. El equipo entrenado por David Aznar se adelantó por medio de Asllani, que transformó un penalti en el 54’, pero las locales consiguieron remontar con los goles de Patri y Clare. La próxima cita de las blancas será este domingo en casa ante el Athletic.



Minutos de mucha intensidad al inicio del partido por parte de las locales. Avisaron por partida doble, en el 2’ y 9’, con dos disparos fuera del área de Poljack que no encontraron portería. Respondieron las madridistas con un tiro desviado de Cardona en el 14’. Pero fue a partir de la media hora de juego cuando llegaron las mejores ocasiones para ambos equipos. Primero, Doblado con un potente envío casi sorprende a Misa y, más tarde, un remate de cabeza de María José que se paseó por el área. La reacción de las de David Aznar no se hizo esperar y, antes del descanso, Asllani mandó el balón al palo tras un pase filtrado de Teresa.



Remontada de las locales

A pesar de las llegadas del UDG Tenerife tras la reanudación, el Real Madrid no bajó los brazos y, en el 53’, la colegiada señaló penalti por mano de Simpson. Asllani transformó desde los 11 metros y sigue con su racha goleadora (cinco partidos seguidos viendo puerta). Sin embargo, las locales dieron la vuelta al partido en apenas 20 minutos. Primero, con un lanzamiento de falta que se envenenó y aprovechó Patri para superar a Misa; y, en el 73’, Clare remató un centro para poner el 2-1. El conjunto dirigido por David Aznar adelantó líneas para ir a por el empate y Jessica Martínez estuvo cerca de cumplirlo, pero su cabezazo no fue suficiente para mover el marcador ya que lo detuvo la portera del equipo canario.





FICHA TÉCNICA

2-UDG Tenerife: Aline, Jordan, Pisco (María, 61’), Simpson, Natalia, Clare, Doblado (Coco, 73’), Poljack (Murray, 83’), María José (Kayla, 61’), Patri y Martín-Prieto (Ana, 73’).

1-Real Madrid: Misa, K. Robles, Peter, Thaisa, Asllani (J. Martínez), Jakobsson (Lorena, 76’), M. Cardona, Ivana, Teresa, M. Corredera y Ubogagu (Kaci, 50’).

Goles

0-1 (min. 54): Asllani, de penalti.

1-1 (min. 63): Patri.

2-1 (min. 73): Clare.