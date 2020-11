El Real Madrid-Inter marca la tercera jornada de la Champions

El inesperado rumbo seguido por el Real Madrid y el Inter ha disparado la trascendencia de una de las citas de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con ambos encarados en el estadio Alfredo di Stéfano, en una prueba crucial.

Tiene aire de final el mano a mano entre el plantel de Zinedine Zidane y el de Antonio Conte, responsables de dos equipos amenazados por la presión y advertidos de una eliminación prematura que en ningún caso formaba parte de sus perspectivas más pesimistas.

De hecho, madrileños y milaneses eran considerados los dos principales candidatos del Grupo B para lograr el pase a los octavos de final. Transcurridos los primeros partidos, los dos, sobre todo el Real Madrid, están con la soga al cuello, con escaso margen de error y muy distanciados de su reputación, los antecedentes y la historia.

La competición alcanza el ecuador alentada por la relevancia del cara a cara entre el cuadro blanco y el 'nerazzurri'. Son ambos los únicos de los grandes clubes en una situación tan límite.

El Real Madrid recibe al Inter con un solo punto de los seis puestos en juego. Por primera vez en la historia, las eliminatorias pueden quedarse sin la presencia del 13 veces campeón, que siempre hasta ahora ha superado la fase de grupos. El batacazo en Valdebebas frente el Shakhtar torció desde el inicio el camino del club blanco, que esquivó a última hora la derrota contra el Borussia Mönchengladbach, con el que sumó el único punto con el que transita hasta el momento.

No conoce el triunfo tampoco el Inter, que tampoco ha perdido. Acumula dos empates el conjunto de Antonio Conte, que igualó con el Borussia pero que no pudo con el Shakhtar el martes pasado, al que fue incapaz de marcar gol alguno.

Inesperadamente disparado está el Shakhtar, líder insospechado del cuarteto, que recibe a un Borussia Mönchengladbach que tiene los mismos números que el Inter. El representante ucraniano puede dar un paso de gigante hacia la clasificación si logra en Kiev el triunfo ante el equipo germano.

Llegados a la tercera estación, solo el Barcelona, el Bayern, el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United, cuentan con pleno de victorias. El quinteto ha encarrilado sin fallo el objetivo y puede salir del ecuador de la fase con la estancia en octavos apalabrada.

El campeón, el Bayern, visita al Salzburgo después de golear al Atlético Madrid y vencer al Lokomotiv. Solo un empate atesora el cuadro austríaco, que dejó una excelente imagen en el Wanda Metropolitano. El Atlético Madrid enderezó su situación el martes pasado y sus opciones se pueden disparar si obtiene un saldo favorable en el doble enfrentamiento ante el Lokomotiv. Moscú es su siguiente cita, espoleado por el salto de calidad logrado con el papel de Joao Félix.

El martes entran también en acción el Manchester City y el Liverpool, otros que transitan con pleno. El conjunto del español Pep Guardiola recibe al Olympiacos griego. El cuadro inglés se ha acercado a su nivel en Europa después de un arranque irregular en la Premier.

El Oporto, postulado como segundo, espera en Do Dragao al Olympique Marsella, que no ha dado la talla en lo que va de torneo. No ha puntuado el conjunto francés, abocado al último lugar de un grupo que contaba con él como candidato a la segunda plaza.

El Liverpool aspira a disipar las dudas con las que ha irrumpido en la Champions con su visita a Atalanta, que aún no ha perdido. El conjunto italiano, una de las revelaciones de la anterior sesión, ganó al Mitdjylland danés, condenado a la eliminación, y evitó la derrota contra el Ajax en Italia. El campeón de hace dos años cuenta con dos triunfos. Ninguno sobrado.

El miércoles entra en acción el Barcelona que presentó su candidatura con la convincente victoria en Turín contra la Juventus. Ahora encara un doble duelo con el Dinamo de Kiev, que solo ha sumado un punto. El cuadro de Ronald Koeman, que ofrece su mejor versión en Europa, pretende dejar encarrilado su objetivo. Primero en el Camp Nou. A la vuelta en Kiev.

La Juventus contará con el refuerzo de Cristiano Ronaldo, que por el coronavirus no ha podido jugar hasta ahora, visita Budapest para enmendar ante el Ferencvaros la mala imagen ofrecida contra el Barcelona. El astro portugués ya dio negativo en el último test y estará a las órdenes de Andrea Pirlo.

El Manchester United disfruta de una puesta en escena europea mejor de la esperada. Domina con autoridad el Grupo H, por encima del París Saint-Germain, subcampeón y que transita con más dificultades. El equipo inglés juega en Estambul frente el Istanbul Basaksehir para ampliar su pleno. El campeón galo, que tropezó en París con el Manchester United y ganó con apuros al representante turco, afronta una visita trampa en Alemania contra el RB Leipzig, que no se resigna a la eliminación.

El Sevilla mantiene el codo a codo con el Chelsea por el dominio del Grupo E. Igualados en la primera jornada afrontan un momento cumbre en el torneo para asentarse en el liderato. El cuadro andaluz salió airoso de su choque con el Stade Rennais, al que recibe el equipo londinense, que debe refrendar con el Krasnodar ruso.

El Borussia Dortmund ha iniciado más atascado de lo previsto su periplo por el torneo. Condicionado por la derrota en Roma contra la Lazio visita al Club Brujas, una de las revelaciones hasta ahora. El conjunto romano, que no pudo ganar en Bélgica, se mide al Zenit, que todavía no ha puntuado.