El Real Madrid y el United trazan el mismo plan por Haaland

Desde Inglaterra apuntan a la única posibilidad que tendrán Real Madrid y Manchester United de llevarse a Haaland, uno de los delanteros más prometedores del actual panorama europeo.

Informa 'The Athletic' de que los 'red devils' quieren hacer valer la relación entre Solskjaer y el mismo Haaland, ambos noruegos que se conocieron en el Molde, para que el ariete recale en Old Trafford. Pero eso no será, al menos, hasta 2022.

Y es que, según 'AS', Mino Raiola, el agente de Haaland, llegó a un acuerdo con el Borussia Dortmund para su fichaje por el conjunto alemán mediante el cual no le pondrían trabas a una posible salida del jugador en el futuro.

Además, este acuerdo incluiría una cláusula de 75 millones de euros para aceptar un traspaso que se activaría a partir de 2021, de cara a las siguientes ventanas de fichajes. Es entonces cuando se espera que el Real Madrid también se lance a por su fichaje.

Haaland necesitó pocos partidos la pasada temporada en el Borussia Dortmund para demostrar que su proyección es desorbitada. A sus tan solo 20 años, ha anotado con el equipo de la Bundesliga 23 goles en 26 partidos.

Cavani le daría el relevo

En el United quieren que Cavani haga tiempo para que llegue Haaland. El uruguayo ha firmado por una temporada, con opción a otra según su rendimiento. Una vez finalice su vinculación, el United podrá lanzarse con todo a por Haaland en aras de formar la delantera más potente de Europa.

Una baza podría jugar a favor del Real Madrid frente a su rival inglés. Las relaciones del United con el Borussia han quedado algo deterioradas después de un verano en el que se ha hablado mucho de Jadon Sancho, por el que el conjunto mancuniano se tuvo que rendir ante las continuas negativas del Borussia.

Por otro lado, el madridismo sueña con el fichaje de Haaland para completar la conexión de la Selección Noruega con Odegaard, que también podría atraerle al Bernabéu. Con su país se entienden a la perfección, y quién sabe si en un futuro no muy lejano se podrían reencontrar a nivel de clubes...