El reclamo de Di María a Tuchel

La última suplencia de Di María no le habría sentado nada bien al 'Fideo'. AFP

Ángel Di María no está para nada conforme con su papel en el PSG, o eso al menos asegura 'Le Parisien'. Según dicho medio, el 'Fideo' estaría molesto con Thomas Tuchel, técnico del cuadro galo. No entiende por qué no es tan importante para él como lo son sus compañeros Kylian Mbappé o Neymar. El jugador confía en que el entrenador le haga sentir parte del proyecto.