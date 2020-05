El récord al que mira Ramos antes de colgar las botas

Sergio Ramos podría estar enfocando el tramo final de su carrera deportiva en los próximos meses. El central no tiene prisa para cerrar su renovación con el Real Madrid porque ya aseguró que la confianza y la relación entre club y jugador es perfecta.

Al futbolista andaluz le preocupa acabar con la pandemia en estos momentos, mientras mira al futuro y ve que con 34 años le queda un año de contrato y que tiene 640 partidos con la camiseta del Real Madrid.

Esto le hace ver que podría llegar a un récord absoluto, que no es otro que el que tiene el mítico Raúl González Blanco. El ex delantero logró disputar 741 compromisos entre todas las competiciones hasta que colgó las botas.

Pues bien, a Sergio Ramos le quedan 101 para igualar y 102 para superar una marca a la que podría llegar si se mantiene al nivel de estas temporadas, pues le quedan unos dos o tres años a gran rendimiento.

Por delante tiene a Sanchís con 655 y a Iker Casillas, ya que el portero defendió los tres palos del Real Madrid en 725 ocasiones hasta que se marchó del club 'merengue'.

En estos días de crisis sanitaria, Ramos mandó un mensaje y admitió que echa de mucho en falta pisar el césped del Santiago Bernabéu, su casa desde lso 19 años.

"Vamos a intentar terminar con el virus para que no vuelva. Me muero de ganas de volver a saltar al Bernabéu, vestir la camiseta del Real Madrid y volver a la normalidad. Requiere su tiempo, hay un antes y un después del COVID-19, pero vamos a dejarlo en manos de los especialistas. Cuando no haya riesgo ninguno, tengo muchas ganas e ilusión de vestir esta camiseta", dijo el capitán en una entrevista en la televisión del Real Madrid.