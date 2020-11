El récord de Neuer en Champions que ha arrebatado a Cristiano

El triunfo del líder de la Bundesliga sobre el Red Bull Salzburgo (3-1) no sólo supuso la clasificación matemática a octavos de final para los pupilos de Hansi Flick, sino también la entrada de Manuel Neuer en el Olimpo de la Champions League.

Ante los austriacos, el portero alemán sumó su 15 triunfo consecutivo en el torneo de clubes más importante de la UEFA, superando los 14 que logró Cristiano Ronaldo entre las temporadas 2013-14 y 2014-15 con el Real Madrid.

A las once victorias de la campaña 2019-20, de la que el Bayern de Múnich salió vencedor, hay que sumar el pleno obtenido hasta el momento en la fase de grupos de la 2020-21, de la que se han disputado ya cuatro partidos. Pero Neuer no debe relajarse.

De cerca le sigue su compañero Joshua Kimmich, que igualó al portugués y se encuentra a un solo triunfo de su compañero y capitán. Ante el Salzburgo no jugó por lesión. Será difícil no verles juntos en un once inicial de Flick; al menos, no en Europa. Entretanto, amenazan con seguir sumando victorias para su club.

Mucho tendrá que remar CR7 para recuperar su récord, ya que tendría que ganar los próximos doce encuentros que dispute en Champions League -ha ganado los tres últimos con la Juventus- y esperar que los bávaros pinchen pronto para que el contador de Neuer y Kimmich vuelva a cero.