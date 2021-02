El récord de Tuchel que no se veía en el Chelsea desde tiempos de Mourinho

Tras el despido de Frank Lampard, Thomas Tuchel no dudó a la hora de aceptar el reto de dirigir a un Chelsea que parecía ir a la deriva, pero la llegada del técnico alemán ha cambiado el rumbo del conjunto londinense.

Con su triunfo por 0-1 ante el Tottenham de José Mourinho, el ex del PSG ha logrado un inicio casi perfecto que no se veía en la entidad de Stamford Bridge... ¡desde los tiempos del propio 'The Special One'!

Y es que el preparador germano ha sumado dos victorias y un empate (siete de nueve puntos posibles) en sus tres primeros compromisos de Premier League y lo ha hecho además sin recibir ni un solo gol.

Esto, tal y como recuerda 'Mundo Deportivo', no sucedía desde que el mencionado Mourinho asumiera las riendas del club por primera vez allá por la temporada 2004-05.

Desde entonces, muchos entrenadores de renombre (Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Scolari, Guus Hiddink...) han pasado por el banquillo de Stamford Bridge, pero ninguno consiguió mantener su portería a cero en su primera terna de encuentros, algo de lo que Tuchel puede presumir tras medirse a Wolves (0-0), Burnley (2-0) y Tottenham (0-1).