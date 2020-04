"El recorte de salario de la plantilla no debe ser un club contra jugadores"

El Valencia sigue intentando paliar la crisis económica generada por el coronavirus en la medida de lo posible. Así, Murthy propuso un recorte de salario a los futbolistas, pero la plantilla habría decidido rechazarlo.

Y es que los jugadores están de acuerdo en la rebaja mientras la competición esté parada, pero no si se reanuda y con público en las gradas, como proponía el club. Por lo tanto, la negociación está siendo dura.

"La situación no debe ser un club contra futbolistas, estamos tratando de explicar a los jugadores que los recortes no son un sinsentido ni para que nosotros saquemos ventaja de ello", afirmó Murthy a 'The New York Times'.

El mandatario también se refirió a la posibilidad de retomar la Liga a puerta cerrada, algo que no le gusta. "Mestalla es famoso por su intimidación al rival", expresó, pero matizó que sería la mejor de las peores soluciones para evitar un impacto económico enorme.

Por último, Murthy elogió el trabajo de prevenció del Valencia con el COVID-19 y reveló que Peter Lim le advirtió de que tenían que tomar medidas ya mismo, ya que el coronavirus iba hacia España.