El Recre decepciona y consuma su descenso

Ya es oficial. El Recreativo de Huelva desciende a la cuarta categoría del fútbol español como mínimo. El conjunto onubense empató con el Cádiz B en su última cita previa a la segunda fase de la temporada y consumó así su mala posición en la clasificación.

Los andaluces, por contra, pelearán por quedarse en la Primera RFEF, la nueva tercera categoría del balompié nacional. El conjunto de Alberto Cifuentes hizo lo que debía hacer para defender su territorio y cosechó un punto suficiente en su feudo.

Chapela abrió la lata a la media hora, Quiles empató ya en la segunda mitad, Kike adelantó de nuevo a los locales más tarde y Medina obró el 2-2 definitivo a once minutos del final del tiempo reglamentario. El toma y daca constante en el verde siempre les vino mejor a los gaditanos.

Afronta ahora el Recreativo de Huelva una serie de compromisos de trascendental importancia para que el descenso no sea doble. Con la moral tocada por no haber cerrado su escape de una zona que no le corresponde por entidad y por historia, tendrá que mantener la firmeza.