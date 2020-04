El recuerdo de Cota con Cunningham y Cruyff

Jesús Diego Cota, ex futbolista del Rayo Vallecano, declaró este viernes que uno de los jugadores que más le marcó durante su carrera profesional fue el inglés Laurie Cunningham, que le dijo que si hubiese tenido a Johan Cruyff de entrenador hubiera llegado a ser "internacional".

Cota debutó en el Rayo el 17 de marzo de 1985 y disputó su último partido con la camiseta franjirroja el 11 de mayo de 2002 frente al Celta de Vigo. Entre medias, 458 encuentros oficiales con el club madrileño en los que llegó a disfrutar de una experiencia europea.

"Tenía muchas ganas de jugar la UEFA y cuando lo decía todo el mundo se reía de manera sana, desde periodistas hasta compañeros. La jugué, pero tuvo un precio muy alto y lo pagué. Aún así no lo cambiaría por nada. Me hubiese gustado disfrutar en el terreno de juego para jugar más, pero hice muchos viajes. Ver al equipo de mi barrio en la UEFA fue de las cosas más importantes de mi vida", recordó.

De todos los compañeros que tuvo en el Rayo a lo largo de 17 años, Cota destacó al británico Laurie Cunningham, que jugó varias temporadas en el Real Madrid y falleció el 15 de julio de 1989 en accidente de tráfico.

"Yo era joven y con Cunningham tuve mucha afinidad. Me decía frases muy bonitas y me animaba mucho. Me decía 'Cota, si tuvieras a Cruyff serías internacional'. Era un hombre elegante, trabajador", destacó.

"Me da rabia porque mucha gente pensaba de él cosas que no eran normales, pero dentro del campo era un trabajador. Tenia una lesión importante en un dedo, pero era un atleta. Aprendí muchas cosas de él, igual que de otros que no han tenido tanto nombre también", señaló Cota, en una entrevista al club madrileño.

Por último, el que fue lateral derecho del conjunto vallecano declaró que el Rayo ha sido "todo" para él. "Me hice como persona y futbolista y ha sido mi universidad", concluyó.