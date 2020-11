El regalo de Lucas para que Lewandowski siga machacando al Borussia

El centro de Lucas Hernández fue impecable. El remate de Robert Lewandowski, espectacular. La estirada de Roman Burki, insuficiente. El Bayern, por delante en el marcador nada más arrancar la segunda parte.

Lo de Lewandowski contra el Borussia es digno de estudio. No para de amargarle partido tras partido a su ex equipo. Y en este duelo de sábado tarde no iba a ser menos.

Lucas le puso un balón en la cabeza digno de mención. Él atacó a la perfección el primer palo, se anticipó a Hummels y remató, de cabeza, cruzado, imparable para Burki.

Con este van 17 goles en 13 partidos en duelos contra el Borussia. No hay nadie más fiel que el a hacer cumplir la infame 'ley del ex'.