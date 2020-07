"El regreso al Madrid fue más difícil de lo que pensábamos"

Bettoni no tuvo dudas a la hora de hablar del secreto del éxito del Real Madrid. Los blancos se fueron al parón con dos puntos de desventaja con respecto al Barça, pero le sacan siete a los azulgranas a falta de la última jornada.

Para el segundo de Zidane, la clave recae en el aspecto mental: "Sabíamos que teníamos que vencer a nuestros rivales para que se desgastaran. La gente pensó que íbamos a perder puntos en Bilbao y ganamos, lo mismo en el campo de la Real Sociedad y luego en Granada, la revelación de la temporada. Al ganar todos los partidos, hemos desgastado mentalmente a nuestros rivales".

"Todo comienza con nuestra reflexión: ¿qué hacemos después de dos meses de encierro? Porque aquí, rompemos todos los conceptos de entrenamiento. La respuesta fue creatividad. No inventar por inventar, sino pensar de otra manera. Vimos que necesitábamos frescura mental para nuestros jugadores, así que entramos en ese aspecto. Todas las personas piensan que apostamos por lo físico, pero no, fue por lo mental", argumentó.

Bettoni no negó que el aspecto físico es importante, pero volvió a insistir en la psique y habló del plan de trabajo en el confinamiento: "Tan pronto como tuvimos una fecha de regreso para el entrenamiento individual en Valdebebas, organizamos sesiones en grupos de siete u ocho por videoconferencia con un entrenador físico por grupo. Dos a la semana".

"Y nosotros, los entrenadores, 'Zizou', Hamidou Msaidié y yo, participamos en estas sesiones como si fuéramos jugadores. Era una forma de reconectarnos a todos juntos", agregó en su explicación.

También se refirió al beso que le dio el técnico tras el pitido final, recordando los altibajos del curso: "Fue espontáneo, como lo son todas las emociones. Creo que hemos vivido nuestro mejor título. Con Zizou, funcionamos casi sin hablar, y creo que en ese momento ambos tuvimos los mismos recuerdos".

"De hecho, nuestro regreso al Real Madrid en marzo de 2019 fue más difícil de lo que pensábamos y esta temporada fue muy complicada. Siempre hubo esto después de que Ronaldo se fuera y los jugadores fueron muy atacados en los medios. Se decía que eran viejos, etc. Y después, es el entrenador quien tomó su rango. Tuvimos partidos muy positivos en momentos clave, luego decepciones y luego la pandemia", recordó sobre las distitnas fases de la campaña.

Por último, desgranó el estilo de Zidane: "Es simple: un equipo atacante que respeta el equilibrio entre ataque y defensa. Pero no sé si podemos hablar de estilo como otros entrenadores, donde es muy pronunciado. Zidane y su staff tenemos sobre todo capacidad de adaptación. En algunos partidos sabemos que será especialmente necesario ser fuertes defensivamente, y otros, será otra cosa".

"Esto no es un insulto al Real de un ataque total que pudimos haber tenido en algún momento. Cuando volvimos al banquillo, nos dijimos que no deberíamos hacer lo mismo. No solo porque ya no existía Cristiano sino porque los jugadores también necesitaban otro mensaje. El estilo Zidane es valiente, porque no tiene miedo de adaptarse. Ahora estamos presionando más en el lado opuesto. Es un entrenador que no teme tomar decisiones, tomar riesgos y emprender. Para cambiar el sistema y dos jugadores al medio tiempo, por ejemplo", concluyó.