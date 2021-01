El regreso de 'Big Sam'

El duelo ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes sirvió para que el Barcelona confirmara sus buenas sensaciones en este arranque de 2021. El cuadro 'culé' sumó su tercer triunfo consecutivo en LaLiga y se asentó en la tercera posición de la tabla.

Las grandes actuaciones de Leo Messi y Antoine Griezmann (ambos con un doblete) eclipsaron al resto de sus compañeros, pero en la zaga catalana hubo un jugador que vio por fin la luz al final del túnel.

Y es que debido a la lesión de Ronald Araujo en el calentamiento, Ronald Koeman se vio obligado a situar en el once inicial a un Samuel Umtiti que volvió a ser titular con el cuadro azulgrana seis meses después.

El ex del Olympique de Lyon, al que los problemas físicos persiguen desde hace más de dos años, no desentonó y completó un buen encuentro en el que prácticamente no se vio superado y no cometió ningún error.

Pese a su falta de minutos (solo acumulaba 55 en el presente curso), el central internacional por Francia no notó la inactividad y rindió a un nivel más que aceptable que vuelve a ilusionar un poco a un cuerpo técnico que, si consigue recuperar totalmente a 'Big Sam', tendrá un central de garantías y de élite para la segunda mitad de temporada.