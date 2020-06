El regreso de Correa no altera el plan Simeone

A dos días de la reanudación de la Liga para el Atlético de Madrid frente al Athletic Club en San Mamés, Diego Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, insistió en su idea del once de toda la semana. Volvió a probar con Yannick Carrasco en la banda izquierda y Marcos Llorente en la delantera. No estuvieron en la sesión Vitolo ni Felipe Monteiro, que se ejercitaron al margen. Sime Vrsaljko, baja de larga duración, no estuvo presente en la sesión.