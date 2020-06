El regreso de Javi Martínez al Athletic, casi imposible

Desde que se fue al Bayern en la 2012-13, en el Athletic extrañan a Javi Martínez. Ocho temporadas después, los 'leones' habrían tanteado la posibilidad de su regreso.

Pero poco a poco han ido perdiendo la fe. El principal problema para traerlo de vuelta, asegura 'Mundo Deportivo', es el alto sueldo de Javi Martínez. Solo una rebaja considerable podría hacer que el Athletic se permitiera su fichaje.

Y, aunque eso ocurriera, explica esta fuente, antes la directiva tendría que convencerse de que, efectivamente, necesitan a Javi Martínez. Ahora mismo, no lo tendrían tan claro...

A Javi Martínez le preguntaron por su posible regreso al Athletic hace un tiempo y no parece verlo muy claro. "En España, cuando firmas un contrato, hay una cláusula. En Alemania no. Si no te quieren vender, no te venden...", dijo.