El Rennes piensa en una venta de Camavinga a la baja

Su pasada temporada y el inicio de esta campaña pusieron a Eduardo Camavinga en el escaparate mundial, con todos los grandes clubes del mundo deseando hacerse con sus servicios de cara al futuro.

El Rennes pudo vender a su crack el pasado verano, pero decidió mantenerlo una temporada más para que pudiera lucir con el conjunto galo en la Champions League y así pudiera aumentar todavía más su valor.

Una operación que, sin embargo, le podría salir rana. Y es que Camavinga, que debutó el pasado año 2020 con la Selección Francesa, parece inmerso en una crisis de juego en los últimos meses de la que no consigue salir.

Hasta el momento, el centrocampista no está teniendo la incidencia esperada y su crecimiento en otras facetas como goles y asistencias no se ha producido. Bien es cierto que no es su labor, pero tras comenzar el curso con un tanto y un pase de gol en los dos primeros choques, Camavinga se bloqueó por completo y no ha conseguido intervenir directamente en ninguna diana más.

Todo ello, sumado a la crisis de un coronavirus que sigue amenazando cada vez con más fuerza el mundo del fútbol, hace que el Rennes comience a preocuparse de cara a una futura venta que podría no ser tan millonaria como se esperaba la entidad hace tan solo unos meses.