El repaso de Álvaro: sus referentes, Ter Stegen, Mbappé...

Álvaro Fernández (Arnedo, La Rioja, 1998) es un hombre de fútbol. De los que descansa viéndolo en la televisión para seguir mejorando. En una amplia entrevista con 'EFE', señala a Iker Casillas como el "espejo" en el que se mira por sus características compartidas y señala a Marc-André ter Stegen como "el mejor portero del mundo".

Consciente de las oportunidades que le brinda el fútbol, aprende inglés, italiano y francés. Asegura que no se ha puesto con el japonés, pero que ir a los Juegos Olímpicos de Tokio es "un sueño y un objetivo". Excompañero de Kylian Mbappé en el AS Mónaco, señala que sería "maravilloso" que jugase en LaLiga Santander para "tener a los mejores"

Pregunta: ¿Cómo se sintió tras debutar en un Europeo Sub 21?

Respuesta: Me sentí bien, si dejas tu portería a cero siempre es sinónimo de trabajo hecho. Pero hemos visto las imágenes y correcciones y hay cosas a mejorar, evidentemente. Sobre todo en cuanto a fase ofensiva, porque defensiva tuve muy pocas, como ayudar en la salida de balón al equipo. No fue un partido fácil e hicimos un buen papel.

P: Tras la victoria contra Eslovenia (0-3), Luis de la Fuente dijo que no había que hacer tantos regalos defensivos. ¿Ha insistido en ello?

R: Es cierto que hubo un par de acciones en las que nos robaron el balón muy cerca del área cuando teníamos la posesión y pases claros. Seguramente fue por relajación y otro equipo con algo más de nivel que Eslovenia te lo hace pagar. Hay que tenerlo en cuenta para el partido de este sábado frente a Italia.

P: Ahora Italia. Empató en el debut y una de sus estrellas, Sandro Tonali, no estará por sanción. ¿Da más confianza esto?

R: No va a cambiar nuestra idea porque es una de las grandes potencias del fútbol europeo y le tenemos el respeto futbolístico que tenemos que tenerle. España siempre sale a ganar y jugar igual contra cualquier equipo, eso sí. Si no, nos estaríamos equivocando. Sabemos que es un rival de nuestro nivel y estamos mentalizados de que no podemos cometer ningún error.

P: Habla de que España sale siempre a ganar. Usted está en un club, el Huesca, en el que esta temporada luchan por no descender. ¿Cómo se afronta este cambio?

R: Es muy diferente. En la SD Huesca somos un equipo muy humilde y nos enfrentamos a auténticos equipazos, y aquí somos el rival potente del resto de equipos? pero, como te he dicho antes, tienes que afrontar todos los partidos de la misma manera. Si vienes a la selección y quieres demostrar más de lo que toca, o al revés, relajado, ahí te estás equivocando.

La gran diferencia que encuentro con mi club es el juego ofensivo. Aquí es muy famoso el estilo de sacar el balón jugado desde atrás y en el Huesca a veces lo hacemos, pero si no lo vemos muy claro usamos más el juego directo. Los primeros días en la selección cuesta un poco adaptarme a ese juego ofensivo, pero luego a la hora de jugar reflejo bien esa idea.

P: La posición de portero ha evolucionado mucho los últimos años. Ahora parece que si no juegas bien con los pies no vales. ¿Cómo lo lleva usted?

R: Estoy mejorando bastante, sobre todo en los dos últimos años; aunque todavía me falta muchísimo por mejorar si quiero llegar a dónde tengo marcados mis objetivos. En los entrenamientos trabajo en ello, sobre todo el intentar dominar las dos piernas, que es algo que te hace ser diferencial en el fútbol profesional.

Estoy alcanzando un buen nivel, aunque hay pases que tengo que seguir viendo. Sobre todo, el ver bien el juego ofensivo. Los porteros que saben jugar bien al fútbol son porque entienden el juego, saben ver la fase ofensiva, encontrar al hombre libre; eso marca la diferencia y en eso trabajo yo.

P: ¿En quién se fija para mejorar?

R: Siempre me he fijado mucho en Iker Casillas. Salvando las distancias, por mis características, me asemejo un poco a él. Un portero no de mucha talla, pero muy rápido en portería, muy ágil, bueno en el uno contra uno, con los pies acabó mejorando mucho, igual que en el juego aéreo, que le metían mucha presión. Siempre ha sido el espejo al que mirarme porque consideraba que mi estilo se asimilaba un poco al suyo.

Tras su retirada, miro mucho los partidos de Ter Stegen. Me parece el portero más completo del mundo. El mejor porque me parece el más completo. Domina todos los aspectos que son necesarios en el fútbol. Intento ver todos sus partidos. Su visión para encontrar al hombre libre, como te comenté antes, es fabulosa.

P: ¿Es de los que ve mucho fútbol?

R: Soy un amante del fútbol. Lo sigo mucho, sobre todo la Liga Española para ver a nuestros rivales y estudiarlos, me gusta la Segunda División y sobre todo Premier League. Veo también Ligue 1 por mi pasado en el AS Mónaco, la Serie A porque tengo ahí a algún compañero? pero me quedaría con la Liga Española, me trago todos los partidos.

Y considero que es importante para un futbolista. Hay algunos que tienen la opinión de no hacerlo para despejarse, me parece bien y la respeto. Pero creo que es importante hacerlo para el aprendizaje.

P: Aprovechando que es un hombre de fútbol? imagino que estará al corriente del debate de que el fútbol español está de capa caída por los resultados en Champions. ¿Cómo lo ve usted?

R: Eso son momentos. La Liga Española sigue siendo la más potente del mundo. La Liga Inglesa está a un nivel estratosférico también, pero en España tenemos a los dos máximos exponentes del fútbol mundial como son el Real Madrid y el FC Barcelona. Nosotros, como españoles, tenemos que dar más valor al fútbol español. Tenemos esa tendencia de criticar muchísimo cuando van mal las cosas; tendríamos que estar más concienciados de lo que tenemos en nuestro país y cuando va mal, apoyar no criticar.

P: A usted le gusta aprender idiomas? ¿le gustaría jugar en alguna Liga en especial?

R: La que más me gusta es la Premier League, pero por mis características, sobre todo por mi altura, no es fácil llegar porque la mayoría de equipos buscan porteros de 1,90m prácticamente. Si no, la Liga Italiana me gusta bastante y creo que podría encajar por mis características.

Respecto a los idiomas, estoy ahora con el francés. También estuve con el inglés, el italiano? quiero dominarlos porque creo que es cultura para un futbolista. A la hora de integrarse bien en un equipo extranjero, es algo muy importante. Además, como cultura, el poder hablar con cualquier persona del mundo es maravilloso.

P: ¿Y el japonés cómo lo lleva?

R: (Ríe). Bueno, tengo a Okazaki en el Huesca que me podría enseñar un poco, pero no me he puesto con él todavía. Ir a los Juegos Olímpicos es un sueño y también un objetivo que me planteé a principio de temporada. Sé que es muy complicado porque puede ir la generación del 97 y hay dos porteros que están ahora mismo con la absoluta como Unai Simón y Robert Sánchez. Pero no pierdo la esperanza, pasa por seguir haciendo un buen papel aquí y hacerlo bien en mi club. Sé que papeletas tengo, que va a ser muy complicado, pero trabajo para ello.

P: Hablando de su club, ¿confían en la salvación?

R: Es una situación difícil porque el año pasado vivimos una temporada de ensueño asciendo como campeones. También estábamos mentalizados de que iba a ser una temporada complicada. Está claro que no es fácil, pero somos profesionales y tenemos que estar mentalizados de que esto puede pasar.

Estamos muy cerca de poder salir. No estamos a diez puntos de la permanencia. Eso nos motiva. Tenemos un entrenador que psicológicamente nos da mucho y eso es muy importante. Como nos dice él, lo más importante es estar la última jornada, en el último minuto, fuera del descenso. El equipo está tranquilo, pero con la mente puesta en que la salvación puede pasar por los próximos partidos contra rivales directos.

P: Usted comparte vestuario en el Huesca con Rafa Mir, que sabe lo que es ganar un Europeo sub-21 y su gran temporada le hace apuntar a Tokio 2020. ¿Cómo es él?

R: Es un gran compañero. Muy risueño, extrovertido? y un grandísimo jugador que esta temporada está dando un paso adelante. Está consiguiendo hacerse un hueco entre tantos delanteros que hay en España. No es fácil estar en un equipo humilde y llevar los goles que él lleva. Esto le hace estar en la agenda de muchos clubes. Va a llegar a un gran club dentro de poco tiempo.

P: Dice que los grandes se fijan en él, pero también en usted, ¿no?

R: Estoy contento con los partidos que he hecho en Liga y el Europeo Sub 21 es un escaparate, está claro. Pero no me centro en la temporada que viene, demasiado tenemos con el objetivo de permanecer en Primera División. La SD Huesca es como mi segunda casa, estoy muy feliz, y en verano ya veremos; no pienso en ello.

P: Usted conoce bien a Kylian Mbappé de su etapa en el AS Mónaco. ¿Cómo fue su relación con él?

R: Cuando llegué, tardó dos meses en irse al PSG. Compartí momentos con Kylian y me sorprendió mucho porque era muy humilde. Nos sentábamos juntos en el vestuario y compartíamos muchas anécdotas. Él ya manejaba un poquito el español y yo el francés; era un chico encantador con los pies puestos en el suelo, que es lo que le está haciendo ser lo que es ahora mismo. Con todo lo que se habla de él, sigue marcando la diferencia. Junto con Haaland, creo que van a ser los sucesores de Messi y Cristiano y nos van a hacer disfrutar de esa rivalidad.

P: Dice que ya hablaba algo de español y siempre se ha hablado de su fichaje por el Real Madrid. ¿Le preguntó algo en aquella época?

R: No, simplemente sabía palabras sueltas. Pero por entonces no preguntaba nada de eso porque tenía prácticamente todo cerrado con el PSG y no estaba mirando otras cosas. No sé si está pensando en venir a España o no. Para la Liga Española sería maravilloso tener a los mejores jugadores del mundo, pero en esa época no comentaba nada.