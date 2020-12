El resurgimiento del Tenerife pasa por un Girona en línea ascendente

Luis Miguel Ramis aún no ha conseguido reconducir la situación del Tenerife, en puestos de descenso, y para hacerlo tendrá que empezar batiendo este lunes (20:30) a un Girona que llega en buena dinámica. Tras su arranque dubitativo, los de Francisco se asoman a la zona de 'play off' mientras recuperan su once de gala.